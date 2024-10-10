Еще один шаг на пути импортозамещения.

В России начали создавать свои двери для самолета SJ-100, чтобы не зависеть от американских поставок. Это часть большого плана по замене зарубежных комплектующих на отечественные в российско-французском пассажирском самолете. Производство запущено на предприятии "Яковлев" в городе Комсомольск-на-Амуре. Теперь вместо дверей от американской фирмы B/E Aerospace будут использоваться российские.

Не так давно в том же городе начали собирать самолеты SJ-100 с интерьерами, сделанными в России, вместо французских. Эти изменения – шаги к тому, чтобы самолет был полностью собран из российских деталей.

Сейчас идут тесты самолета SJ-100 с некоторыми российскими деталями. Ожидается, что к 2025 году в небо поднимется полностью российский SJ-100, а к 2026 году эти самолеты начнут летать у российских авиакомпаний.