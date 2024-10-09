«Яндекс Маркет» стал первым сервисом в РФ, который начал предлагать такую услугу.

«Яндекс Маркет» стал первым в России, кто предложил такую возможность. Это значит, что купив, например, смартфон или телевизор, можно сразу же застраховать его от разных неприятностей, как кража или поломка.

Сейчас страховку предлагает компания «АльфаСтрахование», и она доступна для некоторых товаров в категории «Электроника». В будущем планируется расширение списка страховых компаний и товаров, на которые можно будет получить страховку.

Чтобы воспользоваться этой услугой, достаточно выбрать бесплатную страховку при оформлении заказа или добавлении товара в корзину. Потребуется заполнить данные о владельце полиса, и после этого на электронную почту придет полис от «АльфаСтрахование» в формате PDF, как только товар будет доставлен.

Это удобно, потому что все делается в несколько кликов и не требует дополнительных затрат. Такая опция делает покупку еще более выгодной и безопасной.