Oppo официально объявила, что ее серия флагманских смартфонов Find X8 будет запущена 24 октября в Китае.

24 октября состоится презентация новой серии смартфонов Oppo Find X8. Эти устройства будут одними из первых, работающих на мощном чипе Dimensity 9400. Этот чип сделан по передовой технологии, обеспечивающей высокую производительность.

В серию войдут несколько моделей: базовая Oppo Find X8, улучшенная Find X8 Pro и Find X8 Pro с функцией спутниковой связи. Также ожидается выпуск особой версии Find X8 Ultra с еще более мощным чипом, но это произойдет позже, в январе 2025 года.

Каждый смартфон серии будет иметь свои особенности. Например, Pro версия получит четыре камеры с двумя перископическими объективами для лучшего зума, в то время как базовая модель будет оснащена тремя камерами. Все модели будут иметь круглый модуль камеры сзади и специальную кнопку для управления камерой, похожую на ту, что есть в iPhone 16.

Смартфоны получат яркие OLED-экраны, поддержку быстрой магнитной зарядки мощностью 50 Вт и последнюю версию операционной системы Android 15 с оболочкой ColorOS 15.