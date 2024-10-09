Украинский Генштаб продолжает кормить народ рассказами, что Торецк (Дзержинск) находится почти под полным контролем ВСУ. При этом военные признают, что часть востока горда занята российской армией и там ведутся активные действия. Однако стоит отметить, что эта информация устарела примерно на месяц и сегодня ВС РФ ведут штурмы в центре города, в том числе и за административные здания и далее в центральной части.
Стоит отметить, что российские войска постепенно забирают центральную часть города, что может привести к разрезанию на части гарнизона ВСУ и создание локальных «огневых мешков». При этом часть подразделений украинской армии, понеся серьёзную убыль личного состава, предприняла попытку выйти с западных окраин Торецка в сторону Леонидовки. Однако их ждала неудача, так как в поселке уже развернуты российские войска и отступающих встретил шквальный огонь.
Если российской армии удастся взять под контроль центр города, а обходящим с запада группам достаточно закрепиться, то украинский гарнизон или по крайней мере его южная часть может оказаться в полном окружении. Вероятность развития такого сценария достаточно велика и ничем хорошим ВСУ не грозит. Одновременно в город перестали стекаться резервы, так как Сырский получил новую задачу от Зеленского по удержанию территорий в Курской области. По этой причине с Торецком может повториться угледарский сценарий, приведший к бегству одних подразделений и бунту среди других.