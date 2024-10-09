ВС РФ взяли под контроль уже не только восточные кварталы города, но и «срединную линию», которой является улица Центральная.

Украинский Генштаб продолжает кормить народ рассказами, что Торецк (Дзержинск) находится почти под полным контролем ВСУ. При этом военные признают, что часть востока горда занята российской армией и там ведутся активные действия. Однако стоит отметить, что эта информация устарела примерно на месяц и сегодня ВС РФ ведут штурмы в центре города, в том числе и за административные здания и далее в центральной части.

Стоит отметить, что российские войска постепенно забирают центральную часть города, что может привести к разрезанию на части гарнизона ВСУ и создание локальных «огневых мешков». При этом часть подразделений украинской армии, понеся серьёзную убыль личного состава, предприняла попытку выйти с западных окраин Торецка в сторону Леонидовки. Однако их ждала неудача, так как в поселке уже развернуты российские войска и отступающих встретил шквальный огонь.

Если российской армии удастся взять под контроль центр города, а обходящим с запада группам достаточно закрепиться, то украинский гарнизон или по крайней мере его южная часть может оказаться в полном окружении. Вероятность развития такого сценария достаточно велика и ничем хорошим ВСУ не грозит. Одновременно в город перестали стекаться резервы, так как Сырский получил новую задачу от Зеленского по удержанию территорий в Курской области. По этой причине с Торецком может повториться угледарский сценарий, приведший к бегству одних подразделений и бунту среди других.