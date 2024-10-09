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g1tarist
Tecno представила Spark 30C 5G стоимостью от 120 долларов
Он копирует дизайн iPhone, но не новых.

Компания Tecno недавно представила новый смартфон - Spark 30C 5G, который стоит всего 120 долларов. Этот телефон выглядит похожим на iPhone 16, но с некоторыми отличиями. Например, его камера выглядит почти как у iPhone.

Spark 30C 5G имеет большой экран 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное изображение. Однако разрешение экрана HD+, и он использует IPS-панель, в отличие от более дорогих AMOLED-экранов.

Внутри устройства работает процессор Dimensity 6300, и покупатели могут выбрать версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Телефон также оснащен большим аккумулятором на 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт, что обеспечивает долгое время работы без подзарядки.

Особенностью является 48-мегапиксельная основная камера с датчиком Sony IMX582, которая обещает хорошее качество снимков. Кроме того, телефон защищен от влаги по стандарту IP54 и имеет разъем для наушников, что становится редкостью в современных смартфонах.

Tecno Spark 30C 5G предлагает интересные характеристики за свою цену и может стать хорошим выбором для тех, кто ищет недорогой, но функциональный смартфон.

#смартфон #телефон #tecno
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