Автомобиль был специально адаптирован для российского рынка.

В России скоро появится новый электромобиль Exlantix ES от китайской компании Chery. Эта модель, созданная специально для наших дорог и климата, начнёт продаваться в 2025 году. Этот автомобиль не только экологичный, но и очень мощный. Он может проехать до 530 км без подзарядки, благодаря своей мощной батарее на 82 кВт·ч. А два электродвигателя дают ему силу в 480 лошадиных сил.

Для российских покупателей в Exlantix ES добавили много удобств. В нём есть кнопки на руле для лёгкого управления, сиденья сделаны с учётом наших предпочтений, а также есть "зимний пакет". Этот пакет включает в себя подогрев почти всего: сидений, руля, лобового стекла и даже форсунок омывателя. Также улучшена система подогрева батареи, чтобы морозы не были проблемой.

Кроме того, в Exlantix ES встроено более 30 систем помощи водителю. Это значит, что автомобиль поможет вам избежать аварий, предупредит о препятствиях при открытии дверей и защитит от случайного ускорения. Всё это делает Exlantix ES не только комфортным, но и безопасным выбором для российских дорог.