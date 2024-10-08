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g1tarist
Продажи внедорожника BAIC BJ60 в России стартуют в начале 2025 года
Цена на автомобиль пока неизвестна.

BAIC BJ60 призван заменить популярные модели Kia Mohave и Toyota Land Cruiser Prado, которые больше не продаются в России. С его помощью компания надеется составить конкуренцию таким внедорожникам, как Tank 500 и Haval H9.

BAIC BJ60 – это большой автомобиль длиной более 5 метров. Он построен на рамной конструкции и оборудован системой полного привода, которую можно подключать по мере необходимости. Также в машине есть раздаточная коробка с понижающей передачей и возможностью блокировки дифференциалов, что делает его настоящим внедорожником.

Для российского рынка BAIC BJ60 будет оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 266 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Пока что производитель не планирует выпускать гибридную версию этой модели.

Среди особенностей новинки – широкий набор опций. Владельцы получат автомобиль с панорамной крышей, цифровой приборной панелью, проекцией информации на лобовое стекло, атмосферной подсветкой салона и большим сенсорным экраном на 12,8 дюйма.

#авто #внедорожник #baic
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