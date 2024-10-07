Под контроль ВС РФ перешло около 15 квадратных километров территории на этом направлении в течение суток.

После освобождения Угледара российская армия на этом направлении занимается не только очисткой города, но и берет под контроль новые территории. Так стало известно, что ВС РФ серьезно продвинулись к северо-западу от города в сторону Богоявленки и взяли под свой контроль 12 кв км территории.

Как сообщают источники, армия России взяла под контроль землю к северо-западу от Угледара в сторону Новоукраинки и вдоль дороги на Богоявленку. Кроме того, в зону контроля попадают северные притоки реки Кашлагач. Что касается украинцев, то они спешно возводят новую линию укреплений, чтобы не дать ВС РФ продвинуться дальше, но российское командование не спешит бросать войска вперед. Стоит отметить, что освобождение Угледара позволило срезать серьезный выступ и выровнять местную ЛБС.

Что касается дальнейшего продвижения российских войск, то имеются сразу два направления и этом Великая Новоселка, и Богоявленка. При наступлении на Великую Новоселку под удар попадает так называемый Времьевский выступ. При этом Генштаб ВСУ столкнулся с серьезной проблемой нехватки личного состава, который можно было бы бросить на оборону. Дело в том, что здесь у украинцев имелась только 72-я механизированная бригада, которую сильно потрепали в Угледаре, и 123-я бригада территориальной обороны, которая сегодня не лояльна командованию.



