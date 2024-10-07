Об этом рассказали в береговой охране.

Об этом стало известно благодаря уведомлению для моряков от береговой охраны. Ракета взлетит из Бока-Чика, Техас, с возможными запасными датами на 13, 18 и 19 октября. Морякам, работающим у побережья Техаса, уже сообщили о запуске и предупредили об опасных зонах в море, которые могут быть опасны из-за падающих обломков или спускаемых аппаратов. Во время запуска, который продлится около 40 минут, судам рекомендуется быть особенно внимательными и избегать районов под полетными траекториями ракеты.

Все ждут разрешения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которое необходимо для запуска. Ранее были сомнения, что Starship сможет взлететь до ноября.

SpaceX вложила 3 миллиарда долларов в разработку Starship, по словам Гвинн Шотвелл, президента и главного операционного директора компании. Ракета уже готова к своему пятому полету после того, как прошла модернизацию и тестирование, включая испытания механизмов захвата для приземления.

Этот запуск обещает быть важным шагом для SpaceX и всех, кто следит за достижениями в космической отрасли.