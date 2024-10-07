Время покупать Geely Monjaro и Atlas?

Планируете приобрести новый автомобиль? Важная новость для тех, кто смотрит в сторону бренда Geely. Стоимость автомобилей этой марки в России скоро вырастет. По словам Максима Кадакова, главного редактора журнала «За рулем», до конца года цены на Geely увеличатся на 400 тысяч рублей. Это изменение произойдет не сразу, а поэтапно.

Повышение цен уже началось. Максим Кадаков рассказал о своем визите в дилерский центр Geely, где узнал, что цены на все модели автомобилей подскочили на 50 тысяч рублей за последнюю неделю. В зависимости от модели, увеличение может колебаться от 40 до 70 тысяч рублей.

Особое внимание стоит обратить на новую модель Knewstar 001, которая пришла на смену Geely Tugella. Этот автомобиль доступен в трех комплектациях: Luxury за 3,796 млн рублей, Flagship за 4,026 млн рублей и Flagship Sport за 4,126 млн рублей. При этом покупателям предлагаются скидки при сдаче своего старого автомобиля в зачет и использовании кредитной программы.

Характеристики Knewstar 001 остаются привлекательными: двигатель турбо 2.0 мощностью 200 или 238 л.с., восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод. Покупателям доступны три цвета кузова: белый, черный и серый.

Если вы рассматриваете покупку автомобиля Geely, возможно, стоит поторопиться, чтобы избежать дальнейшего повышения цен.