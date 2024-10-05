Астероид Бенну, например, может обеспечивать пищей астронавта в течение 600 лет.

Ученые нашли способ кормить астронавтов в космосе: астероиды могут стать источником пищи. Исследователи из Канады предложили использовать материал астероидов для выращивания еды. Они выяснили, что астероид Бенну может обеспечить едой одного астронавта на 600 лет. Этот метод предполагает кормление бактерий астероидным материалом, чтобы вырастить съедобную биомассу.

Раньше, чтобы поддерживать жизнь в далеких космических путешествиях, еды не хватало. Новое исследование показывает, что бактерии, питающиеся астероидами, могут стать решением. Подход с использованием микробов для получения пищи уже изучался ранее, в том числе проектом DARPA, где микробы ели пластик.

Оказалось, что микробы могут расти, питаясь метеоритами, что предполагает, что так могла поддерживаться жизнь на ранней Земле. Исследователи рассчитали, что астероид Бенну содержит достаточно материала для производства пищи от 600 до 17 000 лет.

Эта идея все еще на начальном этапе, и ученые подчеркивают необходимость дальнейших тестов на токсичность и приемлемость такой биомассы. Также они указывают на проблемы, связанные с разнообразием состава астероидов.