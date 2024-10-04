Новый фронт в соперничестве между Google и OpenAI.

Google разрабатывает новый вид искусственного интеллекта (ИИ), который может мыслить как человек. Это новшество ставит компанию в прямую конкуренцию с OpenAI, известным своим проектом ChatGPT. Команды Google добились значительного прогресса в создании ИИ, который может решать сложные задачи, например, в математике и программировании.

Google использует технику, называемую "цепочки мыслей", чтобы сделать свои программы более похожими на человеческий интеллект. Этот метод позволяет ИИ анализировать различные варианты и выбирать наилучшее решение. Несмотря на отказ от комментариев со стороны Google, эксперты уверены, что компания остается ведущим игроком в области ИИ.

Соревнование между Google и OpenAI обострилось после успеха ChatGPT. В ответ Google объединил свои исследовательские лаборатории в Google DeepMind, чтобы укрепить свои позиции. В июле компания представила AlphaProof и AlphaGeometry 2 — модели ИИ, способные решать сложные математические задачи, включая задачи с Международной математической олимпиады.

На конференции разработчиков в мае Google также показала Astra, ИИ-помощника, который может "видеть" с помощью камеры телефона и отвечать на вопросы. Ожидается, что некоторые функции Astra будут интегрированы в флагманский ИИ Google, Gemini, к концу года.