Классические ДВС быстро теряют популярность.

В Китае автомобили с классическими двигателями внутреннего сгорания (ДВС) становятся всё менее популярными. Покупатели всё чаще выбирают электромобили и гибриды, особенно с возможностью подзарядки от сети (PHEV). Это заставляет производителей снижать цены на автомобили с ДВС, чтобы привлечь внимание покупателей. Один из таких примеров — Geely Lynk & Co 01. У этого автомобиля снизилась цена на $5680, и теперь его можно купить за 18 150$. Эта акция продлится до конца октября.

Lynk & Co — это бренд, созданный компаниями Geely и Volvo в 2017 году. Lynk & Co 01 был первой моделью, представленной на международном рынке, и в Китае он обновился в апреле этого года. Тем не менее, продажи этого автомобиля снизились: с апреля по август этого года продали всего 3476 кроссоверов, что на 55,4% меньше по сравнению с прошлым годом.

Lynk & Co 01 — это компактный кроссовер, который построен на той же платформе, что и Volvo XC40. Его размеры — 4549 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1689 мм в высоту, с колесной базой 2734 мм. Под капотом установлен 2-литровый турбированный бензиновый движок мощностью 251 лошадиную силу и крутящим моментом 350 Нм. Движок работает вместе с 8-ступенчатой АКПП.

Таким образом, в Китае наблюдается снижение интереса к автомобилям с ДВС и рост популярности электромобилей и гибридов. Это вынуждает производителей предлагать большие скидки на традиционные автомобили.