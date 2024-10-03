В нем есть «автомат», проверенный мотор и надёжность Toyota.

У московских дилеров в продаже появился доступный седан Toyota Vios стоимостью всего 1.99 миллиона рублей. Это предложение особенно привлекательно, учитывая, что ранее (в июне этого года) автомобиль выставлялся на продажу за 2.08 миллиона рублей.

Toyota Vios - это компактный седан, который зарекомендовал себя благодаря качественному мотору и надежности, свойственной автомобилям Toyota. В наличии всего один экземпляр, так что желающим стоит поторопиться.

Машина оснащена 1,5-литровым движком с мощностью 109 лошадиных сил и 4-ступенчатой АКПП. Также в комплектацию входит передний привод. Что касается удобств, в салоне есть пластиковый руль с кнопками управления на одной из спиц, сиденья обшиты тканью, а приборная панель выполнена в аналоговом стиле с тремя "колодцами". Для комфорта предусмотрены кондиционер, мультимедийная система с сенсорным экраном, а также электрорегулировка и подогрев боковых зеркал заднего вида.



