Причем даже за пределами Китая.

Бразильская авиакомпания Total Linhas Aereas планирует приобрести 4 таких самолета. Главное преимущество китайского производителя перед Boeing и Airbus заключается в скорости поставок. В то время как самолеты американского и европейского производства приходится ждать несколько лет, COMAC обещает быструю доставку. Уже сейчас за COMAC C919 выстроилась очередь из более чем 1000 заказов, включая опционы, и это интерес не только китайских компаний.

По информации от FrequentFlyers, бразильская Total Linhas Aereas станет первым клиентом C919 вне Азии. Выбор в пользу китайского производителя обусловлен не только доступностью лайнеров, но и длительными сроками ожидания американских и европейских аналогов из-за проблем с поставками деталей. Китайские лайнеры могут быть поставлены уже к весне 2025 года. В этом месяце представители Total Linhas Aereas отправятся в Китай для обсуждения деталей поставки.

Отметим, что до этого брунейская компания GallopAir заказала 15 самолетов COMAC, включая модели C919 и ARJ21. Но заказ от Total Linhas Aereas особенно примечателен, учитывая, что в Бразилии есть свой известный производитель пассажирских лайнеров — Embraer.