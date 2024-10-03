Детектор может характеризовать энергетические профили антинейтрино на расстоянии многих миль.

Ученые нашли новый способ следить за атомными электростанциями. Они создали специальное устройство, которое может "видеть" частицы, называемые антинейтрино, выделяемые реакторами. Это помогает понять, как работает реактор, даже если он находится на большом расстоянии.

Антинейтрино - это крошечные частицы, которые возникают, когда в атомных реакторах происходят ядерные реакции. Их изучение может многое рассказать о работе реактора, например, какое топливо он использует и на какой стадии находится его работа.

Устройство, разработанное учеными из Университета Шеффилда и Гавайского университета, использует особое свечение, которое возникает, когда антинейтрино проходят через воду. Это свечение помогает обнаружить и изучить эти частицы.

Исследователи предлагают установить такое устройство в Англии и с его помощью следить за реакторами не только в Великобритании, но и в соседней Франции. Однако есть сложность: антинейтрино, приходящие из космоса и верхних слоев атмосферы, могут мешать точному измерению. Чтобы избежать этой проблемы, ученые предлагают разместить детектор глубоко под землей.

Стивен Уилсон, один из авторов исследования, говорит, что хотя задача кажется сложной, она выполнима. Он надеется, что их работа поможет лучше понять, как можно использовать антинейтрино для контроля за атомными станциями и даже для разработки новых, более маленьких детекторов, которые можно было бы устанавливать поближе к реакторам.