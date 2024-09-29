ВС РФ приступили к освобождению ПГТ Цукурино

Российские войска продолжают идти вперед на Покровско-Кураховском направлении. Так поступают сведения, что ВС РФ начали штурм населенного пункта Цукурина к востоку от ранее освобожденного Украинска. Российские подразделения входят в северную часть поселка городского типа, одновременно идёт огневое поражение с востока.

Стоит отметить, что ранее Цукурино был серьезным логистическим узлом для снабжения группировки украинских войск в Курахово. Однако четыре дня назад была перерезана трасса Цукурино – Селидово, по которой шло снабжение. Также российские войска уже перерезали лежащую к западу от Цукурино железную дорогу, по которой также шло прямое снабжение украинских войск.

Стоит отметить, что российская армия продолжает планомерное наступление на западе Донецкой народной республики. И речь идет не только о штурмовых действиях в районе Покровска и Мирнограда, но и про штурмовые действия в предместьях Курахово и окружение угледарского гарнизона. При этом украинское командование продолжает стягивать резервы именно к Покровску, так как именно этот город является ключевой логистической точкой для снабжения оставшихся гарнизонов на территории ДНР.