Их отправят на орбиту этой осенью.

Эти спутники предназначены для изучения космической погоды вокруг Земли и планируется отправить их на орбиту осенью 2024 года. Они станут частью новой российской системы мониторинга, которая поможет следить за различными явлениями в космосе, влияющими на нашу планету.

Всего в систему войдут четыре таких спутника. Они будут размещены на орбите Земли таким образом, чтобы два спутника находились в одной орбитальной плоскости, а другие два – в другой. Это позволит получать более полную информацию о состоянии ионосферы, электромагнитных полей и атмосферы Земли. Знания о космической погоде важны не только для науки. Они помогают предотвратить проблемы в работе различных систем, от микроэлектроники до энергетических сетей, которые могут быть вызваны солнечной и геомагнитной активностью.

Запуски спутников разделены на два этапа: первая пара отправится в космос уже этой осенью, а следующие два спутника – позже. Эти мероприятия станут важным шагом в развитии способностей России по мониторингу космической обстановки и повышению безопасности и надежности многих технологических и коммуникационных систем.