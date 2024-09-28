Управление велось только с помощью нейроинтерфейса отечественной разработки.

В России инженеры провели уникальный эксперимент: они научились управлять автомобилем, используя только мысли водителя. Это стало возможным благодаря специальному устройству, разработанному учеными из Ульяновска и специалистами биотех-лаборатории Neiry. Этот нейроинтерфейс считывает активность мозга и движение головы, позволяя человеку управлять машиной без помощи рук.

В ходе презентации грузовик-беспилотник "ГАЗель Next" успешно проехал по закрытой территории, полностью подчиняясь командам водителя, передаваемым через мысли. Устройство Neiry анализирует электроэнцефалограмму (ЭЭГ) мозга владельца, следит за движением головы и измеряет пульс, помогая определить уровень внимания, усталости и стресса у человека.

Разработчики создали алгоритм, который адаптирует управление автомобилем в зависимости от состояния водителя. Если водитель сосредоточен, автомобиль движется быстрее. При усталости или отвлечении внимания скорость снижается. В случае опасности или если водитель заснул, система немедленно останавливает машину.

Этот эксперимент – первый такой опыт в России. Пока что нет планов внедрять эту технологию в массовое производство. Однако в будущем нейроинтерфейсы могут стать важным инструментом для повышения безопасности на дорогах и помочь людям с ограниченными возможностями здоровья. Ранее компания Neiry уже тестировала самокат, который тоже управлялся силой мысли.