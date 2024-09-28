Модификация из 8 вагонов проведёт на полигоне 96 часов.

Российские железные дороги (РЖД) приступили к тестированию нового электропоезда под названием «Финист». Этот поезд - наш ответ на знаменитую «Ласточку», но сделан полностью из отечественных компонентов. «Финист» может развивать скорость до 160 км/ч и уже показывает свои возможности на специальных испытаниях.

Поезд состоит из 8 вагонов и создан на заводе «Уральские локомотивы». Особенностью является возможность изменять количество вагонов в поезде - от 3 до 12, что делает его очень удобным для разных маршрутов.

Сейчас «Финист» проходит серьезные испытания на полигоне ВНИИЖТ. За 96 часов специалисты проверят его на прочность, скорость, а также на способность работать в разных условиях. Ранее поезд уже успешно прошел тесты на линии Москва – Владимир.

Эти испытания - важный шаг на пути к обновлению парка российских железных дорог. «Финист» обещает стать надежным и быстрым способом передвижения по стране.