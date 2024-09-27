Пока что в России существует лишь возможность ограничения по работе фирменного приложения.

Электрокары Zeekr, которые попали в РФ через параллельный импорт, не подлежат удаленной блокировке. Владислав Захаров из Rucars объяснил, что подобные действия невозможны без участия официальных дилеров, которых в нет на территории России.

Обновления для машин бывают двух видов: через интернет и у официальных дилеров. Важные изменения, включая отключение функций авто, проводятся только через дилеров. Захаров подчеркнул, что попытки удаленной блокировки могут создать риск для водителей и пассажиров.

В России ограничена работа фирменного приложения Zeekr, но уже найдены способы обойти это ограничение.

Были опасения, что ввезенные в Россию Zeekr превратятся в "кирпичи" из-за неработающего экрана, но автомобили все еще могут ездить. За 75 000 рублей предлагается услуга, защищающая от такой проблемы.

Также появилась информация о том, что Zeekr может начать официальные поставки в Россию под новым брендом. Под каким конкретно - пока не ясно.