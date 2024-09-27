Это больше похоже на очередной список просьб в новой упаковке.

Эпопея с «планом победы» президента Зеленского начинает подходить к своему финалу в виде встречи лидера Украины с Джо Байденом. В преддверии этой встречи американское издание The Wall Street Journal выпустило большой материал, в котором публикуется мнение американских чиновников по поводу пунктов плана. При этом политические деятели США называют это не всеобъемлющим планом, а банальным списком требований, в которых перечисляются желания украинцев.

Как указано в самом материале WSJ, обозначенные скептические мнения по поводу «плана победы» Зеленского взяты не только у американцев, но и ряда политиков ЕС. При этом сам Зеленский уже прибыл в США и пока не попал на встречу с Байденом, который и будет решать вопрос с разрешением его исполнения.

«Это больше похоже на набор просьб в новой обёртке, в том числе просьбы на разрешение применения дальнобойного оружия и предоставления больших объёмов оружия» - пишет WSJ.

Стоит отметить, что план Зеленского уже частично всплыл в прессе и опубликованные тезисы больше похожи на просьбы, чем на конкретные предложения. Например, Зеленский пишет, что необходимо увеличить поставки вооружения и военной техники, разрешить удары по старой территории России и усилить финансовое вливание в саму страну. Критики Зеленского на самой Украине вовсю проходятся по пункту с «помочь с Курской областью». По их мнению, атака ВСУ на Курщину стала причиной снижения военных поставок со стороны западных стран.

«Однако понятно, что на этом этапе видение процессов у администрации США и у Киева разные.» - добавляет издание.