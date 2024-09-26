Стекла и кузов автомобиля могут защитить от пуль и взрывов гранат.

Skoda представила новый бронированный автомобиль - Kodiaq Armoured. Этот автомобиль специально создан, чтобы защитить вас в опасных ситуациях. Он выглядит почти так же, как обычный Kodiaq, но имеет усиленное бронирование. Во время тестов автомобиль успешно выдержал более двух сотен выстрелов.

Kodiaq Armoured оснащен специальными амортизаторами для управления тяжелым автомобилем и системой, которая позволяет колесам не соскакивать с обода даже при проколе. Это обеспечивает безопасность и контроль в любой ситуации.

В автомобиле есть система аварийного освещения, сирены и коммуникационный центр с восьмидюймовым сенсорным экраном, GPS, Apple CarPlay и Android Auto. Это делает Kodiaq Armoured не только безопасным, но и удобным для использования в современном мире.

Kodiaq Armoured - это продолжение линейки бронированных автомобилей Skoda, начатой с Superb Armoured, который пользовался популярностью по всему миру. Новый автомобиль сертифицирован по стандартам PAS 300 и PAS 301, что гарантирует его надежность.

Автомобиль предлагается в 5-местной версии с просторным багажником объемом более 2000л. Клиенты могут выбрать подходящий силовой агрегат и полный привод, чтобы адаптировать автомобиль под свои нужды.

Цена на Kodiaq Armoured пока не объявлена, но без сомнения, этот автомобиль станет надежным защитником для тех, кто ищет безопасность в нестабильном мире.