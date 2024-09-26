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g1tarist
Компания Skoda представила бронированный автомобиль Kodiaq
Стекла и кузов автомобиля могут защитить от пуль и взрывов гранат.

Skoda представила новый бронированный автомобиль - Kodiaq Armoured. Этот автомобиль специально создан, чтобы защитить вас в опасных ситуациях. Он выглядит почти так же, как обычный Kodiaq, но имеет усиленное бронирование. Во время тестов автомобиль успешно выдержал более двух сотен выстрелов.

Kodiaq Armoured оснащен специальными амортизаторами для управления тяжелым автомобилем и системой, которая позволяет колесам не соскакивать с обода даже при проколе. Это обеспечивает безопасность и контроль в любой ситуации.

В автомобиле есть система аварийного освещения, сирены и коммуникационный центр с восьмидюймовым сенсорным экраном, GPS, Apple CarPlay и Android Auto. Это делает Kodiaq Armoured не только безопасным, но и удобным для использования в современном мире.

Kodiaq Armoured - это продолжение линейки бронированных автомобилей Skoda, начатой с Superb Armoured, который пользовался популярностью по всему миру. Новый автомобиль сертифицирован по стандартам PAS 300 и PAS 301, что гарантирует его надежность.

Автомобиль предлагается в 5-местной версии с просторным багажником объемом более 2000л. Клиенты могут выбрать подходящий силовой агрегат и полный привод, чтобы адаптировать автомобиль под свои нужды.

Цена на Kodiaq Armoured пока не объявлена, но без сомнения, этот автомобиль станет надежным защитником для тех, кто ищет безопасность в нестабильном мире.

#skoda
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Nvidia&Intel Hater
12:06
ты снова по второму кругу проплаченный тест выкладываешь -мы уже два разных выложили где твой конч обосрался.на одной частоте.ты слепошара глянь по частотам.он же обсос и гавно
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Nvidia&Intel Hater
12:05
зенки протри.на одной частоте твой конч просрет как заведенный.он отсос просто.дикое тдп и конченая производительность.в петушином угле он давно.а уж 8 ядерный амд его как орех разделает
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Nvidia&Intel Hater
12:04
так сосешь ты слепошара.там частота у твоего на 500 мгц выше .клоун
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
12:04
Забейся в подземелье, краснота)
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
12:03
Соснул?)
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
12:02
https://youtu.be/OnMEAW5VVUo?si=LR3Yik1BiEDQfzIS
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
12:02
ниже видео .ты сосешь в присядку.спляши и отсоси одновременно -вот тогда мож твой конч и обойдет на одной частоте мой ледяной и мощный 5600) а пока ты слит
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
12:02
у него он мало того что просирает на равной частоте так и жрет как не в себя плюс темпы
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
12:01
А я тебе видео показал в отличие от твои фотошпленных скринов. И кто убедительнее, м? )
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
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