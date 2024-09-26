Вечером того же дня ВС РФ ударили по железнодорожному депо из неизвестного оружия

Вооруженные силы РФ продолжают наносить точечные удары высокоточным оружием по объектам украинской военной инфраструктуры и промышленным комплексам. В частности, в понедельник утром был нанесен удар из ОТРК «Искандер-М» по заводу «Мотор-Сич», расположенному на западе Запорожья. Предположительно целью ракеты стал цех по производству двигателей, используемых в дронах-камикадзе.

Утром 23 сентября 2024 года российская ракета из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» прилетела по цеху завода «Мотор-Сич». Последствия удара были зафиксированы разведывательным беспилотником ВС РФ, который заснял большой столб черного дыма и зафиксировал возгорание. Украинская сторона про последствия удара ничего не рассказывает, также неизвестно количество пострадавших. Стоит отметить, что в последнее время Запорожье находится под пристальным внимание ВС РФ и по городу регулярно наносят удары с помощью ракет и авиационных бомб с УМПК.

Однако удар ракеты по «Мотор-Сич» не был единственным в тот день. Вечером из неизвестного оружия ВС РФ ударили по железнодорожному депо. Что именно стало целью удара неизвестно, но местные жители предполагают, что российские военные «подловили» очередной эшелон с военной техникой или военными грузами. Однако представители украинского подполья предполагают, что целью удара было самом депо, чтобы вывести из строя сам инфраструктурный объект и лишить ВСУ важного логистического узла.