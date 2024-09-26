В Киеве хотят демонтировать Крымский мост.

Украинские чиновники в очередной раз пытаются укусить Россию используя инструменты международного права. Если до этого в Киеве возмущались тем, что Монголия не арестовала президента Путина, то на этот раз был подан иск в Гаагский суд. Причиной стало Азовское море, Керчинский пролив и Крымский мост, которые нужно или вернуть украинцам или, что касается моста, демонтировать. Поданное прошение уже начали рассматривать в стенах суда, но подобное может затянуться на долгие годы.

Как заявляют чиновники из Киева, Россия незаконно присвоила и сделала своим внутренним водоемом Азовское море, что их возмущает. Высказывались претензии в виде, что такое могло быть только в СССР или вообще при Российской Империи. Правда остается загадкой, что именно в этом плохого, но на этот вопрос ответа нет.

«Может ли одна страна в одностороннем порядке вывести большой водоем, целое море, из-под правового режима, установленного Морской конвенцией? Украина продемонстрирует, что ответ на этот вопрос может быть только отрицательным» - высказывает представитель Украины.

Однако Россия должна ответить перед судом не только за присвоение Азовского моря, но и за действия в Черном море. В заявлении не указывается какие именно действия так не понравились Киеву и почему РФ должны за них отвечать. При этом на Украине благоразумно забыли, что именно они раскидали по Черноморской акватории противокорабельные мины, которые смогли добраться аж до турецких проливов.