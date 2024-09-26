Новейшая операционная система постепенно станет доступна в течение недели.

Google обновила свои умные часы. Теперь для моделей Pixel Watch и Pixel Watch 2 доступна новая версия операционной системы - Watch OS 5. Это обновление делает управление камерой еще удобнее и добавляет новые функции, например, поддержку Pixel Recorder и возможность запускать приложения, располагая их в виде сетки на экране часов.

Если у вас есть Pixel Watch, работающие на версиях Watch OS 3.5 или 4, скоро вы получите уведомление об обновлении. Все произойдет автоматически в течение недели. Кстати, Google не так давно представила и третье поколение своих умных часов - Pixel Watch 3. Эти часы уже идут с предустановленной Watch OS 5. Интересно, что новая операционная система впервые появилась не на продуктах Google, а на часах Galaxy Watch 7 и Watch Ultra от Samsung.

Так что, если вы ищете умные часы с последними технологическими новинками, Pixel Watch 3 могут стать довольно неплохим выбором. А если у вас уже есть предыдущие модели, вы можете просто обновиться до Watch OS 5 и наслаждаться новыми возможностями.