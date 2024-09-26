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Игровой процессор Ryzen 7 9800X3D может выйти уже в октябре 2024 года
Некоторое время Ryzen 7 9800X3D будет единственным в своём поколении с дополнительным кэшем.

AMD готовит к выпуску новые игровые процессоры, которые обещают стать значительно быстрее своих предшественников. Первым из новинок станет Ryzen 7 9800X3D, ожидаемый уже в октябре этого года. Этот процессор будет уникальным представителем своего поколения на некоторое время, ведь следующие модели, включая более мощные Ryzen 9 9000X3D, появятся не раньше января следующего года. Задержка связана с внедрением определённых улучшений, о которых AMD пока не распространяется.

Специалисты предполагают, что одним из ключевых улучшений станет увеличенный объём кэш-памяти 3D V-Cache, что должно существенно повысить производительность в играх. Однако точные характеристики и преимущества новых процессоров перед предыдущими поколениями Ryzen 9000 и игровыми Ryzen 7000X3D пока остаются предметом для догадок.

Важно отметить, что AMD стремится улучшить свои позиции на рынке после не самого удачного запуска предыдущей серии Ryzen 9000. Появление новых процессоров с обещанными улучшениями может стать значительным шагом вперёд для компании и для игрового сообщества.

#amd #ryzen
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AMD Ryzen 7 9800X3D могут выпустить в конце октября
AMD может представить процессор Ryzen 7 9800X3D уже в октябре
Характеристики новой видеокарты Intel появились в Сети - 12 ГБ памяти и частота чипа 2,85 ГГц
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