Некоторое время Ryzen 7 9800X3D будет единственным в своём поколении с дополнительным кэшем.

AMD готовит к выпуску новые игровые процессоры, которые обещают стать значительно быстрее своих предшественников. Первым из новинок станет Ryzen 7 9800X3D, ожидаемый уже в октябре этого года. Этот процессор будет уникальным представителем своего поколения на некоторое время, ведь следующие модели, включая более мощные Ryzen 9 9000X3D, появятся не раньше января следующего года. Задержка связана с внедрением определённых улучшений, о которых AMD пока не распространяется.

Специалисты предполагают, что одним из ключевых улучшений станет увеличенный объём кэш-памяти 3D V-Cache, что должно существенно повысить производительность в играх. Однако точные характеристики и преимущества новых процессоров перед предыдущими поколениями Ryzen 9000 и игровыми Ryzen 7000X3D пока остаются предметом для догадок.

Важно отметить, что AMD стремится улучшить свои позиции на рынке после не самого удачного запуска предыдущей серии Ryzen 9000. Появление новых процессоров с обещанными улучшениями может стать значительным шагом вперёд для компании и для игрового сообщества.