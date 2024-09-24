Журналисты получили однозначный ответ: "Нет".

Вокруг «плана победы» Зеленского продолжают нарастать споры и еще больше ажиотажа вызвал один из его пунктов. Дело в том, что там значится разрешение США для ВСУ наносить удары американскими ракетами удары по старой российской земле. На этом фоне сразу после визита Зеленского, к президенту США Байдену пустили журналистов, которые начали расспрашивать главу Соединенных Штатов на тему такого разрешения. Однако Байден на все вопросы относительно этой темы ответил четко: «Нет!»

Стоит, однако, отметить, что пока свое веское «Нет!» Байден дал только журналистам, а что там решат политики - остается большой загадкой. Напомним, что недавно в США прилетал британский премьер Стармер, который общался с Байденом на аналогичную тему и тогда все осталось предельно неоднозначным. Теперь же в США отправляется виновник «плана победы», который будет общаться с главой США во время одного из собраний ООН.

«Россия об этом узнает только после первого прилёта. А пока всё держится в секрете» - пишут некоторые эксперты.

Стоит отметить, что отказ Байдена был резко раскритикован среди украинских властей. Стоит помнить, что уже не раз случалось такое, что на Западе только начинают обсуждать передачу того или иного типа вооружения для ВСУ, а украинская армия уже вовсю его использует.