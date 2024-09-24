Конфликт станет долгим и изнурительным, с большими потерями.

Последние две недели украинские чиновники высшего эшелона рассказывали публике про «план победы Зеленского». При этом никто не заикался, что будет, если президент Байден, которому и повезет Зеленский свой план, не одобрит и не подпишет документ. Об этом высказался американскому изданию The New Yorker сам лидер Украины, заявив, что в этом случае украинцы понесут большие потери, а конфликт затянется на неопределенное время. При этом, про текущую ситуацию в стране и военные успехи ВСУ Зеленский ничего не рассказал.

Стоит отметить, что Зеленский широко рассказывал про наличие «плана победы», но не уточнял в чем именно он заключается. Единственно, что просочилось в прессу, что план подразумевает под собой разрешение на удары западными ракетами по старой территории РФ.

«Это означало бы, что Байден не хочет заканчивать конфликт каким-либо образом, который лишит Россию победы. И мы бы в итоге получили невозможную, изнурительную ситуацию, которая унесет жизни огромного количества людей» - заявляет Зеленский изданию.

Также всплыло еще несколько подробностей плана, который должен подписать Джо Байден, а среди озвученных пунктов не только разрешение на удары, но и вступление Украины в НАТО и резкое увеличение поставок военной помощи для ВСУ. При этом поставки должны увеличиться кратно относительно того, что поступает сейчас.

Другие источники, приближенные к Офису президента Украины, распространяют слухи, что Зеленский подготавливает еще один документ. Инициативу называют «планом Б» и мнение о его содержании расходится. Кто-то говорит, что это запасной вариант «плана победы», другие, что это возможный документ о мирном договоре с РФ.