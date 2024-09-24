У себя на родине машина гораздо дешевле.

В Китае стартовали продажи нового внедорожника Haval H9. В России этот автомобиль уже можно купить с августа, но в Китае он обойдется покупателям на 25% дешевле. Цены на новинку варьируются от 29 200 до 33 500 долларов, в то время как в России автомобиль продается по цене от 4,3 млн рублей до 5,3 млн рублей.

Генеральный менеджер бренда Haval, Чжао Юнпо, рассказал, что презентация нового поколения H9 была отложена из-за недостаточной креативности. Тем не менее, автомобиль уже привлек внимание благодаря своему дизайну и техническим характеристикам.

Haval H9 выделяется своим внешним видом: спереди его украшает решетка с хромированными планками и логотипом бренда, а сзади — вертикально расположенные фонари и задняя дверь, открывающаяся вбок. Автомобиль имеет внушительные размеры: длина — 5070 мм, ширина — до 1976 мм, высота — 1930 мм, а колесная база составляет 2850 мм.

В линейке двигателей представлены бензиновый на 2,0 л (218 л.с. и 380 Нм) и дизельный на 2,4 л (184 л.с. и 480 Нм). Оба варианта оснащены автоматической коробкой передач: бензиновый — 8-ступенчатой, дизельный — 9-ступенчатой.

В салоне Haval H9 установлено четырехспицевое рулевое колесо, большой 14,6-дюймовый экран управления и множество удобных функций: обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля, трехзонный климат-контроль и система кругового обзора. Эти особенности делают Haval H9 привлекательным выбором для покупателей.