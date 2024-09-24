Суммы и проекты не уточняются.

По его распоряжению, до 15 октября правительство должно найти необходимые средства в бюджете. Это решение направлено на помощь отечественным специалистам в этой области. Важно, чтобы российские игры становились лучше и могли конкурировать на мировом рынке. Поэтому финансы будут выделены через специализированную организацию «Институт развития интернета», которая занимается поддержкой проектов в сфере цифровой экономики.

Какие именно проекты получат поддержку и каков будет размер финансирования, пока не известно. Эта информация остается под грифом "конфиденциально". Но ясно одно: государство видит большой потенциал в развитии видеоигр и готово вкладывать в эту отрасль.

Такие меры поддержки могут дать мощный толчок для российских разработчиков, позволив им создавать новые качественные продукты, которые будут востребованы не только внутри страны, но и за ее пределами.