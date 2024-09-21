Запуск корабля, скорее всего, состоится через несколько месяцев.

SpaceX активно готовится к новым полетам своих космических кораблей Starship. Недавно компания успешно провела тест двигателей шестого прототипа. Это событие произошло на территории Starbase в Южном Техасе. В ходе теста были запущены шесть двигателей Raptor. Команда SpaceX поделилась этой новостью в социальных сетях, добавив фото и видео с испытаний.

Однако, несмотря на успех последних тестов, запуск корабля откладывается. Причина в том, что пятый полет Starship еще не получил одобрения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Ожидается, что разрешение может быть выдано не ранее конца ноября. Это вызвало недовольство со стороны Илона Маска, основателя и главы SpaceX.

Илон Маск выразил свои чувства по этому поводу, заявив: "Flight 5 уже построен и готов к полету. А Flight 6 будет готов еще до того, как FAA даст добро на Flight 5!" Это подчеркивает стремление компании двигаться вперед и продолжать свои космические исследования, несмотря на текущие задержки.

SpaceX продолжает работу над своими проектами, готовясь к будущим запускам.