Снимок был сделан когда он направлялся к Венере для своего второго гравитационного маневра в 2025 году.

Космический аппарат JUICE, отправленный Европейским космическим агентством (ESA), сделал необычное фото на своём пути к Юпитеру. На снимке запечатлены Земля, Луна и далёкий Уран. Этот космический корабль, названный Jupiter Icy Moons Explorer, отправился в долгое путешествие к Юпитеру, чтобы изучить его и три его больших спутника: Ганимед, Каллисто и Европу.

Фото было сделано, когда JUICE удалился от Земли на расстояние более 5 миллионов километров. На нём видно, как Земля и Луна, наши ближайшие космические соседи, выглядят как два маленьких светящихся шарика на фоне космической тьмы. Интересный момент на фото — Уран, который неожиданно появился на заднем плане. Уран находился на расстоянии почти 2,9 миллиарда километров от JUICE в момент съёмки.

Чтобы добраться до Юпитера, JUICE совершит несколько гравитационных маневров, используя гравитацию других планет. Это поможет ему ускориться и направиться к своей конечной цели. Первый такой маневр уже произошёл возле Венеры, а следующие будут рядом с Землёй и Луной. Всё это поможет аппарату достичь Юпитера к 2031 году. Запуск JUICE состоялся в апреле 2023 года.



