Получился идеальный танк по мнению украинских военных.

Источники сообщают, что украинская армия нашла рецепт идеального танка для своих нужд. Процесс приготовления крайне прост и проводится даже в полевых мастерских. Секрет заключается в навешивании советской динамической защиты «Контакт-1» на поставленные западом старые средние танки немецкого производства Leopard 1A5. Получившийся монстр и является «идеальным танком» для ВСУ из-за того, что может сопротивляться российским FPV-дронам.



Основная проблема немецкого первого «леопарда» заключается в том, что он обладает слабым бронированием в любой плоскости. Это делало танк идеальной целью для российских FPV-дронов, так как он поражался в любую проекцию. Именно уязвимые места и прикрываются динамической защитой, что привело к тому, что машина теперь покрыта коробочками ДЗ полностью. Кроме того, пришлось вешать боковые экраны, которые также обвешиваются динамической защитой.

«Однако имеется одна проблема: нужно обеспечить боекомплект для 105-мм нарезного орудия, но такие снаряды больше не производятся» - пишет пресса.

Стоит также отметить, что 105-мм орудие танка весьма неплохо работало против бронированных целей того периода, но его недостаточно против современных российских танков. Кроме того, пушка не имеет разработанных для неё осколочно-фугасных снарядов, что является критичным для машин такого класса.