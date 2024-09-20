Первая партия новых автомобилей уже отгружена дилерам с завода.

Mazda представила новую модель EZ-6. Этот автомобиль может проехать до 1200 км без дозаправки. С 28 сентября начнутся предварительные продажи, а первые машины уже отправлены дилерам.

EZ-6 – это обновлённая версия популярной Mazda6, но теперь с электрическим двигателем. "E" в названии говорит о том, что машина работает на электричестве, а "Z" обещает нулевой уровень выбросов в атмосферу.

Размеры автомобиля: длина – почти 5 метров, ширина – около 1,9 метра, а высота – 1,5 метра. В зависимости от выбранной модификации, EZ-6 может быть как чисто электрическим автомобилем с мощностью 218 л.с. и запасом хода в 600 км, так и гибридом, способным проехать до 1200 км на одной заправке. Электрическая версия оснащена двигателем на 260 л.с., а гибридная комбинирует 95-сильный бензиновый двигатель и 217-сильный электромотор.

Комфорт водителя и пассажиров обеспечивается за счёт современных технологий. В автомобиле установлены панорамные камеры высокого разрешения и ультразвуковые радары для лёгкости парковки. В салоне – полностью цифровая панель приборов, большой центральный экран и удобный руль. В зависимости от комплектации, в машине может быть аудиосистема Sony, многоцветное освещение и сиденья, создающие ощущение невесомости. Также автомобиль оснащён мощным чипом Qualcomm Snapdragon 8155 для высокой производительности всех систем.



