"Вместо того, чтобы оштрафовать Boeing за то, что они подвергли астронавтов риску, FAA штрафует SpaceX за мелочи" - говорит Маск.

Илон Маск, известный своими прорывными проектами в космической отрасли, выразил недовольство работой Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Он обвиняет ведомство в неэффективности и призывает Конгресс США обратить внимание на эту проблему.

По словам Маска, FAA не справляется с быстро развивающейся космической отраслью. Он указывает на то, что агентство не только медленно рассматривает лицензионные документы, но и тратит ресурсы не по назначению, игнорируя вопросы, касающиеся общественной безопасности.

Особенно Маск возмущён тем, что FAA обращает внимание на мелкие нарушения со стороны его компании SpaceX, в то время как серьёзные проблемы безопасности, связанные с другими участниками рынка, например с Boeing, остаются без должного внимания. Он подчёркивает, что такой подход не только несправедлив, но и опасен, поскольку подвергает риску жизни людей.

Маск также отметил, что из-за бюрократических препон FAA его компания сталкивается с трудностями в реализации амбициозных проектов, таких как отправка человека на Марс. Он выразил обеспокоенность тем, что при текущем положении дел и возможном приходе к власти новых лиц, таких как Камала Харрис, мечта о колонизации Марса может так и остаться недостижимой.

В заключение, Маск призывает к срочным изменениям в работе FAA, чтобы обеспечить безопасность и поддержать инновации в космической отрасли. Он уверен, что только так можно достичь значительных успехов и реализовать мечту о покорении космоса.