Таких машин по всему миру всего 99.

На сайте Auto.ru появилось объявление о продаже редкого автомобиля - спортивного универсала Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake. Эта модель - результат совместной работы известного автопроизводителя Aston Martin и дизайнерского ателье Zagato. Особенностью машины является её кузов, выполненный почти полностью из углеволокна. В мире существует всего 99 таких автомобилей.

Предложенный к продаже экземпляр оценивается в 114,99 млн рублей. Этот автомобиль был выпущен в 2018 году и на его счету всего 545 км пробега, что позволяет считать его практически новым. Под капотом у него - мощный атмосферный двигатель V12 объемом 5,9 литра и мощностью 600 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет задний привод.

Что касается оснащения, то в списке имеются 20-дюймовые колесные диски SB Multispoke Satin Black, система звука от Bang & Olufsen, руль, обтянутый кожей из модели One77, а также сиденья с функциями подогрева и вентиляции. Этот универсал - настоящая находка для ценителей редких и эксклюзивных автомобилей.