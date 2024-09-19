Mercedes-AMG еще не объявил цену на эту эксклюзивную модель.

Для любителей скорости и поклонников "Формулы-1" появилась уникальная новинка - специальная версия Mercedes-AMG GT 63 Pro 4MATIC+. Этот автомобиль, выпущенный ограниченным тиражом всего в 200 экземпляров, станет настоящей жемчужиной для коллекционеров.

Модель вдохновлена успехами команды AMG Petronas F1 и отличается эксклюзивным дизайном. Основной цвет - "черный обсидиан", дополненный ручной росписью в виде звезд и акцентами в цвете аквамарина, символизирующими командные цвета. Дверные пороги с подсветкой, атмосферная подсветка салона и спортивные сиденья, покрытые кожей Nappa и микрофиброй, добавляют автомобилю особого шарма.

Не только внешний вид, но и технические характеристики автомобиля впечатляют. Под капотом скрывается мощный 4,0-литровый двигатель V8 с мощностью 611 л.с., благодаря которому автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 3,2 секунды. Максимальная скорость достигает 317 км/ч, что делает его одним из самых быстрых в своем классе.

Цена на этот эксклюзивный автомобиль пока не объявлена, но уже ясно, что он станет заветным приобретением для истинных ценителей скорости и стиля "Формулы-1".