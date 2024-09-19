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g1tarist
В России Haval H9 уже продаётся, а в Китае презентацию машины отложили
В Китае посчитали её недостаточно креативной.

В России уже начались продажи нового автомобиля Haval H9, а в Китае его презентация была отложена. Причина задержки в Китае - компания Great Wall Motors, производитель Haval, решила, что мероприятие не будет достаточно оригинальным. Теперь презентация запланирована на 25 сентября.

Генеральный менеджер Haval, Чжао Юнпо, объяснил, что решение о переносе было принято для того, чтобы сделать мероприятие более креативным. Также он сообщил, что покупатели смогут оформить предварительный заказ на автомобиль до новой даты презентации. Цены на новинку варьируются от $29 000 до $33 300.

В России цены на Haval H9 начинаются от 4,3 млн рублей. Автомобили появились в продаже с августа, и это вызвало большой интерес среди покупателей.

Эта ситуация привлекает внимание, так как нечасто бывает, что автомобиль доступен в одной стране, а его презентация в другой еще не состоялась. Это подчеркивает уникальность ситуации на автомобильном рынке.

#авто #haval #haval h9
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