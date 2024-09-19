После этого двигатель ПД-8 должны сертифицировать.

Российский самолёт SJ-100, оснащённый отечественными двигателями ПД-8, пройдёт 200 тестовых полётов в следующем году. Это ключевой этап перед тем, как новый двигатель получит сертификацию, а самолёт начнёт выпускаться серийно. Об этом сообщил Антон Алиханов, руководитель Минпромторга РФ, в беседе с телеканалом «Россия-24».

Планы амбициозны: все испытательные полёты запланированы на 2025 год. К тому же, как уточнил Алиханов, подготовительный этап уже почти завершён. Наземные тесты двигателя ПД-8 вот-вот подойдут к концу, и уже выполнена значительная часть работы. Сейчас ведётся подготовка к полётным испытаниям, в которых примут участие два самолёта SJ-100.

Сертификация новых двигателей – важный шаг, который должен быть завершён до конца 2025 года. Это позволит начать производство самолётов SJ-100 с двигателями ПД-8 уже в первой половине того же года. Проект имеет большое значение не только для отечественного авиастроения, но и для всей экономики страны, так как позволит сократить зависимость от импортных комплектующих.