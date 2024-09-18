Новая прошивка системы ESP (ESC) оказалась неидеальной.

На заводе АвтоВАЗ возникли сложности с новой партией автомобилей Lada Vesta. Более 10 тысяч машин, оснащенных системой стабилизации ESP, оказались заблокированы на территории предприятия из-за проблем с электроникой. Несмотря на то, что эти автомобили уже готовы к продаже, отправка их дилерам пока не началась.

Проблемы возникли с новой версией программного обеспечения для системы ESP. Некоторые автомобили уже обновлены, другие ждут своей очереди. Однако даже после обновления, система может работать с перебоями, а тормозная система иногда функционирует некорректно. Из-за этих неполадок производство приходилось временно останавливать.

Несмотря на длительные испытания модели, которые длились два года и включали в себя пробег в 140 тысяч километров, проблемы обнаружились именно сейчас, когда началось массовое производство. Это вызвало задержки и сложности на каждом этапе работы.

На данный момент, лишь небольшое количество автомобилей было отправлено дилерам и автожурналистам для ознакомления и тестирования системы. Это делается для того, чтобы выявить и устранить все возможные недочеты перед тем, как автомобили поступят к покупателям.



