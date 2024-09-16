AMD внесла изменения в дизайн упаковки своих процессоров Ryzen, добавив черные наклейки на коробки.

AMD внесла изменения в дизайн упаковки своих процессоров Ryzen, добавив черные наклейки на коробки. Это было сделано специально для китайского рынка. Под наклейками скрыта информация о Тайване, упоминание которого в Китае под запретом.

Первым процессором, на коробке которого появилась такая наклейка, стал Ryzen 5 7600X3D. Этот процессор должен был поступить в продажу в Китае 20 сентября. На коробке указано, что процессоры AMD могут производиться в разных странах, включая США, Германию, Сингапур, Китай, Малайзию и Тайвань.

Это не первый случай, когда AMD изменяет дизайн своей продукции из-за требований китайского рынка. Ранее компания уже убирала упоминание Тайваня с крышек CPU. Интересно, что Ryzen 5 7600X3D изначально был выпущен как эксклюзив для США, но вскоре стал доступен и в других странах. Предполагается, что наклейки будут использоваться на всех процессорах, предназначенных для мирового рынка.

AMD не единственная компания, которая адаптирует свою продукцию под китайский рынок. Разработчики игр и кинокомпании также вынуждены учитывать местную цензуру, изменяя свои проекты для китайских пользователей.