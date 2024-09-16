Шаг вперёд в понимании квантовой механики.

Ученые из Нидерландов сделали большой шаг вперед в мире квантовой физики. В Делфтском техническом университете исследователи научились управлять движением внутри атома. Это открытие может кардинально изменить способы хранения информации.

Основной объект их исследования - атом титана, который отличается от обычного наличием на один нейтрон меньше. Это делает его ядро немного магнитным, что исследователи использовали для своих целей. Они смогли заставить ядро атома взаимодействовать с электроном, что раньше казалось невозможным из-за их слабого взаимодействия.

Этот процесс происходил с помощью специального оборудования - сканирующего туннельного микроскопа, который позволил не только наблюдать за происходящим, но и управлять электроном. Такое взаимодействие открывает новые возможности для хранения квантовой информации прямо в ядре атома, где она будет защищена от внешних воздействий.

Интересно, что во время экспериментов спин электрона и ядра начинали колебаться в унисон, что подтвердило теории великого физика Шрёдингера. Это согласие между теорией и практикой подтверждает, что в процессе взаимодействия квантовая информация не теряется.

Такие исследования не только приближают нас к созданию новых способов хранения данных, но и открывают невероятные возможности влияния на материю на самых малых уровнях. Как отметил руководитель проекта Сандер Отте, возможность воздействовать на состояние материи на таком уровне уже сама по себе является большим достижением.

Это открытие - важный шаг в развитии квантовой физики и технологий, который может привести к созданию новых, более надежных способов хранения и передачи информации в будущем.