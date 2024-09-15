Новая модель предполагает, что Вселенная может быть чёрной дырой.

Ученые предложили новый взгляд на Вселенную, который может перевернуть наше понимание о ней. Долгое время мы полагались на модель LCDM, согласно которой Вселенная постоянно расширяется, состоя из обычной и темной материи, а также темной энергии. Однако свежие исследования и данные, полученные с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", заставляют нас взглянуть на это под другим углом.

Новая теория утверждает, что Вселенная может быть не бесконечно расширяющейся, а скорее сосредоточенной в толстой оболочке с Млечным Путем у ее центра. Это объяснение помогает разрешить некоторые загадки, например, почему зрелые галактики появились так рано и что такое "напряжение Хаббла".

Особенно интересно, что новая модель предлагает идею о том, что Вселенная может быть чем-то вроде чёрной дыры, где все излучение сосредоточено внутри. Это объясняет наблюдаемое красное смещение и другие астрономические явления, которые были загадкой для ученых.

Ключевым моментом является то, что гравитация в этой модели работает благодаря взаимодействию энергии фотонов с пространством-временем, что приводит к притяжению масс. Это согласуется с недавно открытыми решениями, которые предполагают, что Вселенная и чёрные дыры могут иметь похожую структуру.

Исследователи, работающие над этой теорией, уверены, что она может не только объяснить уже известные явления, но и предсказать новые. Мэтью Р. Эдвардс, один из авторов исследования, считает, что Вселенная может оказаться более стабильным и даже вечным местом для жизни, чем мы предполагали.



