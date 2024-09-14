Компания получит грант на разработку современных чипов.

Intel получила задание от военных США – создавать для них процессоры. Это решение подкреплено грантом в 3,5 миллиарда долларов от правительства. Сделка стала светлым пятном для компании после серии неудач.

Согласно условиям, Intel присоединится к секретной программе "Secure Enclave" Министерства обороны. Задача – разработать передовые чипы для оборонных нужд. Это открывает двери к долгосрочному сотрудничеству.

Intel готовит крупный план возвращения на рынок, который будет представлен на заседании совета директоров. В планах – продажа части акций подразделения FPGA Altera. Кроме того еще и приостановка строительства завода в Германии на 30 миллиардов долларов. А также возможная продажа подразделения Foundry компании Qualcomm.