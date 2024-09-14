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g1tarist
Google тестирует «оконный» режим для Android планшетов
Это очень похоже на функцию Stage Manager в iPad.

Google внедряет нововведение для планшетов на Android, делая их удобнее в использовании, почти как настоящие компьютеры. Теперь пользователи смогут работать сразу с несколькими приложениями, располагая их окна на экране как угодно. Эта функция, получившая название Desktop Windowing, уже доступна некоторым разработчикам в последней бета-версии Android 15.

Раньше приложения на планшетах открывались только в полноэкранном режиме. С новым обновлением все изменится: можно будет уменьшать или увеличивать окна приложений, перемещать их по экрану, а также видеть все запущенные приложения в специальной панели задач внизу экрана. Это значительно упрощает работу с несколькими задачами одновременно и делает планшеты Android похожими на компьютеры.

Эта функция напоминает Stage Manager на iPad, который также позволяет управлять окнами приложений, и многозадачность, к которой мы привыкли на компьютерах с операционными системами Windows, macOS и Linux.

Таким образом, Google делает шаг вперед, облегчая жизнь пользователям планшетов Android. Это обновление открывает новые возможности для работы и развлечений, делая использование планшета еще более гибким и удобным.

#google #android
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