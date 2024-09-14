Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
«VK Видео» похвастались улучшенным распознаванием речи
Точность анализа и расшифровки выросла на 25%.

VK (ранее известная как Mail.ru Group) обновила свою платформу "VK Видео", добавив туда умные функции. Теперь видео, шоу и клипы на платформе могут автоматически получать субтитры благодаря искусственному интеллекту (ИИ). Эти субтитры создаются новыми алгоритмами, которые умеют распознавать речь и превращать её в текст. Благодаря обновлениям, качество распознавания улучшилось на 25%. Теперь ИИ знает тысячи новых слов, включая мемы, имена, сокращения и специальные термины.

Сначала ИИ слушает видео, отфильтровывая лишние шумы, и распознает слова. Затем специальные программы добавляют знаки препинания и превращают набор слов в понятный текст. После этого текст синхронизируется с видео, чтобы субтитры точно соответствовали произносимым словам. Это делает субтитры удобными как для профессиональных, так и для любительских видео.

В скором времени разработчики обещают научить ИИ различать голоса разных людей в видео и разделять их реплики. Это сделает чтение субтитров ещё проще и понятнее.

Такие обновления делают платформу "VK Видео" ещё более доступной и удобной для всех пользователей. С помощью искусственного интеллекта смотреть видео становится легче, ведь теперь можно не только смотреть, но и читать, что говорят в роликах, даже если вам трудно услышать или понять речь.

#vk видео
+
Написать комментарий (0)
Компания VK перешла на использование видеокодека AV1
YouTube мешает российским блогерам переносить свои же ролики на платформы Рутуб и VK Видео
В «VK Видео» теперь можно будет можно влиять на сюжет и решения блогеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иркутской области идет реализация крупного промышленного импортозамещающего проекта
+
Инсайдер утверждает, что Sony может готовить к выпуску PS Vita 2
5
Biostar анонсировала продажи видеокарты Radeon RX 580 спустя 7 лет после официального релиза
7
Саудовская Аравия готова пожертвовать сближением с Китаем ради доступа к чипам NVIDIA
3
Проблемы с производством 2-нм чипов заставляют Samsung отзывать персонал с завода в Тейлоре в США
+
"М.Видео-Эльдорадо" открывает предзаказы на PS5 Pro
2
«Ростех» расширит серийный выпуск Су-57 — ОАК строит новое здание для производства истребителей
4
Складной смартфон Honor Magic V3 пользуется огромным спросом
+
Киев надеется получить доступ к складам списанного вооружения итальянской армии
+
НАСА завершило рискованную операцию по замене двигателей на зонде «Вояджер-1»
+
Состоялась премьера нового Toyota 4Runner
+
6 телефонов Samsung уже получают обновление One UI 6.1.1 с Galaxy AI
1
В Европе обвинили Epic Games, Electronic Arts и Microsoft в умышленном обмане молодых геймеров
+
GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 сравнили в играх и бенчмарках с базовой версией на GDDR6X
8
Компания из РФ занимается созданием сложного устройства, необходимого для производства чипов
1
Процессор MediaTek Dimensity 9400 уступает Snapdragon 8 Gen 4 в бенчмарке
+
Падающий спрос на принтеры и МФУ вынуждает Ricoh сокращать численность персонала
1
Nothing считает, что лучше сэкономить $700 и купить CMF Phone 1 вместо iPhone 16 Plus
4
Импорт машин в Россию из Южной Кореи вырос практически на 25%
+
Контрнаступление российских войск в Курской области стало для ВСУ неожиданностью
9

Популярные статьи

Американские фантастические фильмы на широких экранах в СССР (субъективный обзор)
6
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и почему это линукс курильщика
27
Популярные заблуждения о правилах зарядки смартфона, о существовании которых знать необязательно
9
8 захватывающих и красивых игр на ПК, ради которых не жалко купить мощную видеокарту в 2024 году
12
Новая серия процессоров Ryzen 9000 приехала в Россию – за Ryzen 9 9950X просят почти 100 000р
45
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
18
Кого советские солдаты отказывались брать в плен
10
"Deathbound" - очень спорный "соулслайк" (краткий обзор игры)
1
Тестирование Geforce 9800 GT Green или сказание о том, как может подвести видеокарта
18
5 странных, но интересных игр, которые доказывают, что игры - искусство
7

Сейчас обсуждают

Gamandril
03:12
Дегенератские названия скучнее некуда с выяснением как все плохо. Неинтересно читать очередное засирание мозгов. Комментарии тоже. Неуч поганый. Научись хоть чему-то.
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Елисей Карачев
02:59
По теперешним ценам на карты как вариант, для бюджетного гейминга
Biostar анонсировала продажи видеокарты Radeon RX 580 спустя 7 лет после официального релиза
Илья Шитов
02:56
5ber и esim.me сейчас изумленгт икают от такого плагиата,)
Модуль Unisimka позволяет загрузить на любой современный телефон до 15 eSIM
Zeb_Joker
01:40
Получается, что на i2Hard облажались, тк надо было ползунки на всех картах двигать? Или только на АМД?
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Вячеслав Слав
01:30
И Вояджер прилетает на постапокалиптическую Землю, садится по программе автоматом, а там полулюди-полуобезьяны думают что это НЛО прилетело)
Команда «Вояджера-1» успешно заменила двигатель после 47 лет пребывания в космосе
Валерий Агапов
01:30
Ещё бы знать кто их расставляет. Это ведь тоже способ влияния.
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
Nvidia&Intel Hater
01:20
ты насток тупой дегенерат ,что даже не понимаешь как там работает .ты даунито думаешь под каждую игру там обучено ?? ага,мылит там вот и все обучение.ты тупой безмозглый дегенерат с iq ниже 40.ну а уж...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Bernigan
01:16
говно у тебя в тупой башке, и на твоих скринах умственно отсталый, реально, с таким тупым даже обсуждать то нечего, ты на уровне развития мха
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Nvidia&Intel Hater
01:11
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Nvidia&Intel Hater
01:04
то есть просто гавно выпускают ,ну да -гавно-качество и 3050 синоним,.а вырезанное случайно и разумеется там про шлако недокарту 3050 речь (самая обсераемая карта в днс).то есть темпы под 90 повседне...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем