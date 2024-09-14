Точность анализа и расшифровки выросла на 25%.

VK (ранее известная как Mail.ru Group) обновила свою платформу "VK Видео", добавив туда умные функции. Теперь видео, шоу и клипы на платформе могут автоматически получать субтитры благодаря искусственному интеллекту (ИИ). Эти субтитры создаются новыми алгоритмами, которые умеют распознавать речь и превращать её в текст. Благодаря обновлениям, качество распознавания улучшилось на 25%. Теперь ИИ знает тысячи новых слов, включая мемы, имена, сокращения и специальные термины.

Сначала ИИ слушает видео, отфильтровывая лишние шумы, и распознает слова. Затем специальные программы добавляют знаки препинания и превращают набор слов в понятный текст. После этого текст синхронизируется с видео, чтобы субтитры точно соответствовали произносимым словам. Это делает субтитры удобными как для профессиональных, так и для любительских видео.

В скором времени разработчики обещают научить ИИ различать голоса разных людей в видео и разделять их реплики. Это сделает чтение субтитров ещё проще и понятнее.

Такие обновления делают платформу "VK Видео" ещё более доступной и удобной для всех пользователей. С помощью искусственного интеллекта смотреть видео становится легче, ведь теперь можно не только смотреть, но и читать, что говорят в роликах, даже если вам трудно услышать или понять речь.