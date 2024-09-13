А Трамп заявил, что Маск станет главой правительственной комиссии по эффективности.

Илон Маск, известный американский миллиардер, выразил недовольство по поводу действий американского правительства, которые, по его мнению, мешают развитию его компании SpaceX и замедляют технологический прогресс в целом. Маск считает, что текущая политическая обстановка в США создает сложности для работы и развития инноваций.

Он также высказался о будущих президентских выборах в США, предположив, что если к власти придет Камала Харрис, то планы человечества по освоению Марса могут быть поставлены под угрозу. По мнению Маска, без значительных реформ в правительстве, законодательство будет только усложняться, что сделает невозможным реализацию крупных проектов, включая межпланетные экспедиции.

Дональд Трамп, бывший президент США, предложил создать специальную комиссию по эффективности правительства и назначить на ее руководящую должность Илона Маска. Трамп утверждает, что Маск поддерживает эту идею и готов взять на себя такую ответственность.

Маск уже сталкивался с препятствиями со стороны Федерального управления гражданской авиации (FAA), которые, по его словам, могут помешать отправке человека на Марс. Он подчеркнул, что бюрократические барьеры могут стать серьезным препятствием для испытаний космических кораблей.

В августе миллиардер поделился изображением, где он стоит за трибуной с надписью D.O.G.E. (Департамент эффективности правительства). Это подтверждает его интерес к участию в управлении страной и желание внести свой вклад в повышение эффективности государственного аппарата.

Таким образом, Илон Маск активно высказывается о необходимости реформ в американском правительстве и выражает готовность лично участвовать в этом процессе, чтобы обеспечить благоприятные условия для технологического прогресса и освоения космоса.