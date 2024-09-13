Телефон должен быть на базе Android 9 и новее.

Теперь любой смартфон на Android 9 и выше может использовать до 15 встроенных SIM-карт благодаря новому модулю Unisimka. Это просто: вставьте Unisimka в слот для SIM-карты, загрузите специальное приложение и наслаждайтесь возможностями eSIM, которые раньше были доступны только владельцам дорогих моделей телефонов.

Анна Кашницкая, основатель Unisimka, подчеркивает: "Наша цель - сделать современные технологии доступными для всех. Теперь использовать eSIM может каждый владелец смартфона на Android 9 и выше".

Unisimka идеально подходит для тех, кто хочет иметь несколько номеров в одном телефоне без необходимости покупки нового устройства. Это особенно удобно для путешественников и водителей коммерческого транспорта, которым важно оставаться на связи в разных регионах.

Разработчики отмечают, что в России использование eSIM до сих пор было ограничено из-за высокой стоимости поддерживающих её устройств. Unisimka предлагает решение этой проблемы, делая технологию доступной широкому кругу пользователей.

Модуль уже появился в продаже и стоит около 2400 рублей. Это открывает новые возможности для владельцев Android-смартфонов, желающих расширить функционал своих устройств без лишних затрат.