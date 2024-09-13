Холдинг входит в состав Ростеха.

В России началось производство новой техники для проверки электростанций, которая заменит оборудование из-за границы. Это сделал холдинг «Росэлектроника», часть большой компании Ростех. Они уже отдали первую партию этих устройств своим клиентам. Эти приборы помогут тестировать электростанции, даже если на улице очень холодно или место трудно достижимо.

Новые измерители называются «Коэффициент-М-2022Ц». Их создали ученые из НИИ, который тоже входит в «Росэлектронику». Эти устройства могут проверять как обычные, так и сложные электростанции, работающие на разных напряжениях и токах. Они могут сохранять до 700 результатов проверок и даже отправлять их на компьютер. Это очень удобно, особенно когда нужно работать в разных условиях – холоде или жаре.

Благодаря этим новым приборам, Россия сможет самостоятельно обслуживать свои электростанции, не завися от иностранного оборудования. Это достаточно большой шаг вперед для страны в области технологий и энергетики.